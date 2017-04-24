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Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetre

Uludağ'da kayak sezonunun kapanmasının ardından kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

24.04.2017 - 16:30
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve kayak sezonunu kapatan Uludağ'da kar yağışı devam ediyor.

Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetre

KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da kar kalınlığı 40 santime ulaştı.

Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetre

ARAP TURİSTLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bursa'ya gelip Uludağ'a cıkan Arap turistler kar üzerinde bol bol fotoğraf cektirip kartopu oynadı. Kar lastiği olmayan araçların Uludağ'a çıkış ve inişine jandarma izin vermezken, meteroloji hafta içerİsinde kar yağışının beklenmediğini açıkladı.

Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetre

KAYAK SEZONU KAPANDI

Toplam 6 bin yatak kapasitesi bulunan 30'a yakın otel ve tesisin yer aldığı Uludağ'da kayak sezonu geçen mart ayında sone erdi ve  otellerin büyük bölümü kapandı.

Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetre

Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetre

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