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Uludağ'da kaybolan 3 kişi bulundu

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yürüyüş yaparken uçurumda mahsur kalan ve geceyi eksi 5 derecede ormanda geçiren 3 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 08.01.2018 - 09:26..
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Bursa Uludağ' da doğa yürüyüşüne çıkıp Şelale bölgesinde mahsur kalan 3 kişi sabah saatlerinde Eskişehir 1'nci Hava Üs Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma  ekipleri tarafından kurtarıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Dün öğleden sonra Oteller Bölgesi’nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi’nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için dün gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.

Biri hafif yaralı 3 kişinin mahsur kaldığı bölge çok buzlu ve kayalık olduğu için bölgeye helikopter istenmişti.

Uludağ'da kaybolan 3 kişi bulundu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Eskişehir’den Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen kurtarma helikopteri gece yoğun fırtına sebebiyle alçalamamıştı. Yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi de bölgeye inmekte güçlük çekince ateş yakmaları ve kardan ev yapmaları tavsiye edilen 3 kişi ormanda eksi 5 derecede sabahladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter bir kez daha bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Biri hafif yaralı 3 kişinin kurtarma helikopteriyle kurtarıldığı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

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