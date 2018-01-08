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Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi ateş yakıp beklemeye geçti

Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak'ta mahsur kalan üç kişi için başlatılan kurtarma çalışmalarına fırtına engel oldu.

AA | 08.01.2018 - 03:20..
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Bakacak mevkisinde mahsur kalan üç kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi ateş yakıp beklemeye geçti

ATEŞ YAKIP BEKLEMEYE GEÇTİLER

Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.

Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi ateş yakıp beklemeye geçti

Uludağ'da yürüyüşe çıkan beş kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı iki kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı. Mahsur kalan ve ıslandıkları için donma tehlikesi geçiren üç kişiden birinin ayağının kırıldığı belirtilmişti.

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi ateş yakıp beklemeye geçti

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