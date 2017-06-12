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Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Bursa'da ayrıldığı eşiyle tartıştıktan sonra "Artık yaşamak istemiyorum" diyen kadın, Uludağ'da ormanlık alanda kayboldu.

12.06.2017 - 08:58
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Nilüfer ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Hatun Ü., ayrıldığı eşiyle tartıştıktan sonra yönetimindeki otomobili alarak saat 15.00 sıralarında evden ayrıldı. Mobese sisteminden yapılan incelemede aracın Uludağ yönüne gittiği belirlendi.

ORMANLIK ALANDA SAATLERCE ARAMA YAPILDI

Akşam saatlerinde çocuklarıyla telefon ile görüşen Hatun Ü.’yü bulabilmek için Jandarma araştırma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma  ve AFAD ekipleri Uludağ’da ormanlık alanda saatlerce süren arama yaptı.

Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

ARACI BULUNDU

Jandarma ekiplerinin  Konum belirleme sisteminden Hatun Ü.’nün Maden Mevkii'nde olduğunun belirlenmesi üzerine bu yöne giden ekipler aracı terk edilmiş olarak buldu.

Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Geniş bir alanda başlatılan aramalar sonucunda üşüyünce ateş yakarak ısınmak isteyen Hatun Ü., saat 23.00 sıralarında  yoldan 2 kilometre içeride ormanlık alanda bulundu. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan muayenesi sonucu Hatun Ü. çocuklarına teslim edildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

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