Uludağ’da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Nilüfer ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Hatun Ü., ayrıldığı eşiyle tartıştıktan sonra yönetimindeki otomobili alarak saat 15.00 sıralarında evden ayrıldı. Mobese sisteminden yapılan incelemede aracın Uludağ yönüne gittiği belirlendi.

ORMANLIK ALANDA SAATLERCE ARAMA YAPILDI

Akşam saatlerinde çocuklarıyla telefon ile görüşen Hatun Ü.’yü bulabilmek için Jandarma araştırma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri Uludağ’da ormanlık alanda saatlerce süren arama yaptı.

ARACI BULUNDU

Jandarma ekiplerinin Konum belirleme sisteminden Hatun Ü.’nün Maden Mevkii'nde olduğunun belirlenmesi üzerine bu yöne giden ekipler aracı terk edilmiş olarak buldu.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Geniş bir alanda başlatılan aramalar sonucunda üşüyünce ateş yakarak ısınmak isteyen Hatun Ü., saat 23.00 sıralarında yoldan 2 kilometre içeride ormanlık alanda bulundu. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan muayenesi sonucu Hatun Ü. çocuklarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















