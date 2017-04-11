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Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanda

Uludağ'da kış uykusundan uyanan boz ayı ile çakal, tilki ve sansar fotokapanla görüntülendi.

11.04.2017 - 18:31
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uludağ Milli Parkı'nda ağır geçen kış koşullarının ardından ilkbaharın yüzünü göstermesiyle kış uykusundan uyanan ayılar için elma ve ekmek gibi yiyecekler belirli alanlara bırakılarak yemleme çalışması yapıldı.

Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanda

KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN AYILAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yaban hayvanlarını izleme ve takip amacıyla kurulan fotokapanlar vasıtasıyla elma ve ekmekleri büyük bir iştahla yiyen boz ayıların yanı sıra çakal, tilki ve sansar gibi memeli türleri de görüntülendi.

Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanda

Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanda

Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanda

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