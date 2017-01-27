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Uludere Belediyesi'ne kayyum atandı

Uludere İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum olarak atandı.

27.01.2017 - 18:52
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Uludere Belediyesi'ne kayyum atandı

Şırnak'ın Uludere İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınıp serbest bırakılan, bugün de görevden alınan Belediye Başkanı Zeynep Üren ve Eş Başkan Yunus Ürek'in yerine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum olarak atandı.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST KALDILAR

Uludere'de dün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı DBP'li Zeynep Üren ve Eş Başkan Yunus Ürek, tutuklanma talebi ile çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğinde yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmışlardı.


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