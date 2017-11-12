Uludere'de 'drone'lu aşiret düğünü

Şırnak, Uludere'de rengarenk yöresel kıyafetli genç kız ve erkeklerin oluşturduğu uzun halaylar drone ile görüntülendi.

Bir dönem terör ve şiddet olaylarıyla anılan Uludere ilçesine bağlı Ödül Mahallesi Muhtarı ve bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Goyan Aşireti'ne mensup Mehmet Ürün, oğlu Özgür Ürün için dillere destan bir düğün yaptı.

Cuma günü başlayan ve 3 gün 3 gece süren düğüne, ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce kişi katıldı. 3 gün boyunca sabah erken saatlerinde başlayan düğünde, yöresel giysili gençler, akşam saatlerine kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun zincir oluşturarak halaylar çekti.

Halay zincirlerinin görüntüleri, özel olarak kiralanan ve izinli uçurulan drone ile görüntülendi. Düğünde, halay çeken davetlilere damat ve gelin de eşlik etti.

























