Ulugöl'e 90 yataklı otel projesi

Türkiye'nin 36'ıncı tabiat parkı olan Ulugöl'de geliştirilecek yeni projeyle birlikte bölge turizme açılacak.

90 YATAKLI OTEL PROJESİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, "Ulugöl Tabiat Parkı'nı bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla yaptığımız projelere bir yenisini daha eklemek için çahşmalanmıza devam ediyoruz... Bu bağlamda Ulugöl Tabiat Parkımıza giden yol üzerinde ki yaklaşık 10 dönümlük belediyemize ait araziye uygulanmak üzere 90 yataklı bir otel projesi üzerinde çalışmalara başladık. Ulugöl'ü en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak arzusunda olduklarım vurgulayan Mert, "Burası bizim tabirimizle Karadeniz'in incisi çünkü bu güzellikte yer sayısı ülkemizde çok az. İnşallah burayla ilgili temel ihtiyaçları oluşturduğumuzda belki 4-5 yılda Ulugöl ve ilçemiz turizm açısından çok öne çıkmış olacak." diye konuştu.