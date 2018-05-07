taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.300
USD
4,2611
EURO
5,0852
ALTIN
179,90
PETR
75,5300

Ulugöl'e 90 yataklı otel projesi

Ordu'da bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nın olduğu bölgede yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Projeler

Türkiye'nin 36'ıncı tabiat parkı olan Ulugöl'de geliştirilecek yeni projeyle birlikte bölge turizme açılacak.

Ulugöl'e 90 yataklı otel projesi

90 YATAKLI OTEL PROJESİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, "Ulugöl Tabiat Parkı'nı bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla yaptığımız projelere bir yenisini daha eklemek için çahşmalanmıza devam ediyoruz... Bu bağlamda Ulugöl Tabiat Parkımıza giden yol üzerinde ki yaklaşık 10 dönümlük belediyemize ait araziye uygulanmak üzere 90 yataklı bir otel projesi üzerinde çalışmalara başladık. Ulugöl'ü en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak arzusunda olduklarım vurgulayan Mert, "Burası bizim tabirimizle Karadeniz'in incisi çünkü bu güzellikte yer sayısı ülkemizde çok az. İnşallah burayla ilgili temel ihtiyaçları oluşturduğumuzda belki 4-5 yılda Ulugöl ve ilçemiz turizm açısından çok öne çıkmış olacak." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
'Gizli Cennet' turizme kazandırılıyor
Yerköprü Şelalesi 20 milyonluk yatırımla yeniden canlandırılacak.
Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi netleşti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Simgelerin Köprüsü' olarak adlandırılan Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağının müjdesini verdi.
Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yollar sularla kaplanırken, birçok evi de su bastı.
Cendere Köprüsü 1800 yıldır ayakta
Adıyaman'da 'Tek kemerli' olma özelliğini elinde bulunduran Cendere Köprüsü, 1800 yıldan beri ayakta kalmayı başardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

79
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

39
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

168
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

135
İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

294
Sow maç sonu ağladı

Sow maç sonu ağladı

124
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM