Uluslararası Af Örgütü ilk kez Fransa'yı eleştirdi

Örgütün Avrupa sorumlusu Marco Perolini, Fransız makamlarının terör ile mücadele bahanesiyle toplanma özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

"BARIŞÇIL PROTESTO HAKKI..."

Perolini, “Fransa halkını terör tehdidinden korumak amacıyla çıkarılan OHAL yasaları barışçıl protesto hakkını sınırlandırmada kullanılıyor.” ifadelerini kullandı.

KAMU DÜZENİNİ BOZMAYANLARA COP, MERMİ, GAZ

Af Örgütü'nün raporunda da "kamu düzenini bozmadıkları görülen göstericilere polisin cop, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği" belirtildi.

MACRON'A UYARI

Af Örgütü'nün hukuk uzmanı Alman Maria Scharlau ise "Cumhurbaşkanı Macron'un terörle mücadele uygulamalarının kötüye kullanılmasına son vermesi ve OHAL'ın daimi uygulamaya dönüştürülmemesi" konusunda uyardı.