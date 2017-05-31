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Uluslararası Af Örgütü ilk kez Fransa'yı eleştirdi

Örgütün Avrupa sorumlusu, Fransa'da OHAL kapsamında terörle mücadele bahane edilerek barışçıl protestoların engellendiğini ifade etti.

31.05.2017 - 13:17
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  2. Dünya

Örgütün Avrupa sorumlusu Marco Perolini, Fransız makamlarının terör ile mücadele bahanesiyle toplanma özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü ilk kez Fransa'yı eleştirdi

"BARIŞÇIL PROTESTO HAKKI..."

Perolini, “Fransa halkını terör tehdidinden korumak amacıyla çıkarılan OHAL yasaları barışçıl protesto hakkını sınırlandırmada kullanılıyor.” ifadelerini kullandı.

KAMU DÜZENİNİ BOZMAYANLARA COP, MERMİ, GAZ

Af Örgütü'nün raporunda da "kamu düzenini bozmadıkları görülen göstericilere polisin cop, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği" belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü ilk kez Fransa'yı eleştirdi

MACRON'A UYARI

Af Örgütü'nün hukuk uzmanı Alman Maria Scharlau ise "Cumhurbaşkanı Macron'un terörle mücadele uygulamalarının kötüye kullanılmasına son vermesi ve OHAL'ın daimi uygulamaya dönüştürülmemesi" konusunda uyardı.

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