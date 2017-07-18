Uluslararası Af Örgütü: Türkiye kırmızı çizgileri aştı

Toplantıda konuşan Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü İdil Eser'in de dahil olduğu 6 kişinin tutuklanmasının "Türkiye'de insan hakları ve adaletin durumunu gösterdiğini" iddiasında bulundu.

Tutuklanan kişilere yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını bildiklerini ve bunu kanıtladıklarını belirten Dalhuisen, "Aynı anda üç ayrı terör örgütünü desteklemeyle suçlanıyorlar, bu suçlama absürt" ifadesini kullandı.

SUÇLAMALAR RUTİN FAALİYETLER

John Dalhuisen, insan hakları savunucularının katıldığı toplantının en rutin toplantılardan biri olduğunu, İdil Eser'e yöneltilen suçlamaların ise Af Örgütü'nün rutin faaliyetleri olduğunu anlatırken "Hatta İdil, Af Örgütü'nün kendisinden önce başlattığı kampanyalarla da suçlanıyor. Gezi döneminde Türkiye'ye biber gazı satılmaması için yapılan kampanya nedeniyle DHKP-C'ye destek vermekle suçlanıyor. Bunun dışında (Fethullah) Gülen darbesi ve ayrılıkçı Kürt teröristlere destek verdiği iddia ediliyor" dedi.

"TÜRKİYE, ARTIK SAYGIN BİR ÜLKE DEĞİL"

Dalhuisen, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hakkında ise şunları söyledi:



"Darbe girişimi sonrasında ülkede büyük bir temizlik harekatı yürütülüyor. Bu kişiler gözaltına alındıktan sonra gazetelerin birinci sayfalarında hedef gösterildiler. Yargılama basında yürütülüyor, yargı yalnızca uyguluyor."



"Bu yalnızca Türkiye'deki muhaliflere değil Türkiye'nin kendisine de bir saldırıdır. Muhalifler halk düşmanı olarak gösteriliyor."

"Türkiye'nin otoriterleştiğini herkes biliyor ama kimse bir adım atmıyor."

"Türkiye'de çıkarı olan çok ülke var, özellikle de göç, DEAŞ'la mücadele, Suriye gibi konularda. Bunlar büyük çıkarlar. Ama bunlar Türkiye'nin saygın olduğu varsayımına dayanıyordu."

"Artık Türkiye saygın bir ülke değil. Bu rejim saygın değil. Bölgede bir istikrar kaynağı değil."

"Artık dünyada herkes Türkiye'ye kırmızı çizgileri aştığını göstermeli."