taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Uluslararası Af Örgütü'nden 3 Körfez ülkesine kınama

Uluslararası Af Örgütü; Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'a yönelik "keyfi" tedbirleri kınadı ve derhal durdurulmasını istedi.

10.06.2017 - 05:27
  1. Haberler
  2. Gündem
Uluslararası Af Örgütü'nden 3 Körfez ülkesine kınama

d

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, 3 Körfez ülkesinin Katar'la yaşadığı kriz sonucu aldığı "keyfi" tedbirlerden zarar gören onlarca kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

"BİNLERCE İNSANIN HAYATINI ETKİLİYOR"

Tedbirlerin, binlerce kişinin hayatının hiçe sayılması, ailelerin parçalanması ve halkların geçim ve eğitim yollarının önünün kesilmesi anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, söz konusu uygulamaların derhal durdurulması istendi.

Açıklamada, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Af Örgütünün Küresel Sorunlar Programı Direktör Yardımcısı James Lynch'ın şu ifadelerine yer verildi: "Bu radikal tedbirlerin etkisi çok büyük. Bunun sonucunda çocuklar babalarından, annelerinden, eşler birbirinden ayrılacak. Bu sadece Katar'da değil bu tedbirlerin uygulandığı ülkelerde de yaşanacak. Bu mağdur insanlar belki işlerini kaybedecek ve eğitim hayatları sona erecek. Krizin tüm taraflarını, insan hakları ihlaline varacak eylemlerden geri durmaya çağırıyorum."

"AİLELER PARÇALANIYOR"

Açıklamada, alınan tedbirler nedeniyle aileleriyle bağları kesilen pek çok kişinin tespit edildiği bilgisi verildi. Buna ilişkin örneklerin aktarıldığı açıklamada, "ailesiyle 10 yıldır Dubai'de yaşayan bir Katar vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediği, BAE vatandaşı olan eşinin Katar'a gitmesinin yasaklandığı ve Katar vatandaşı olan çocuklarından ülkeyi terk etmelerinin istendiği; Katarlı eşiyle Doha'da yaşayan Suudi Arabistanlı başka bir mağdurun Katar'a bir daha dönememe endişesiyle Suudi Arabistan'da hastanede yatan annesini görmeye gidemediği" ifade edildi.

Görüşülen Katarlı öğrencilerin BAE ve Bahreyn'de eğitimlerine devam edemediği, BAE'deki bir kız öğrencinin tüm derslerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Devletlerin göçleri düzenler ya da sınırlandırırken uluslararası insan hakları kanununa bağlı hareket etmek zorunda olduğunun belirtildiği açıklamada, ülke vatandaşı olmayanlara ayrımcılık yapılamayacağı, ailelerin parçalanmasının aile hayatının ihlali olduğu kaydedildi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YENİ BİR DARBE"

Örgüt, söz konusu 3 ülkenin alınan bu tedbirleri eleştirenlere sert cezalar verme tehdidinde bulunmasını da kınadı ve bunun ifade özgürlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

Körfez ülkerinde ifade özgürlüğünün yeni bir darbe yediğine vurgu yapan örgüt, BAE'de Katar'a sempatisini ifade eden kişilerin 15 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini, Suudi basınında bunun internet suçu sayılacağı haberlerinin yer aldığını, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ise Katar'a empati besleyen herkesi 5 yıla varan hapis ve para cezası vermekle tehdit ettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, devletler arasındaki siyasi çekişmelerin insan haklarına saygı çerçevesinde halledilmesi gerektiğine, ailelerin parçalanması, ifade özgürlüğünün baskı altına alınması ve göçmen işçilerin yüzüstü ve tehlikelerle karşı karşıya bırakılmasının hiçbir makul gerekçesi olamayacağına dikkati çekti.

İlginizi Çekebilir
Eritre, Katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti
Eritre, Katar ile ilişkilerini kesme talebinde bulunan Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinin bu isteğini geri çevirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizine dair konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizine dair konuşarak, Körfez'Deki liderlere ve Körfez halkına uyarılarda bulundu.
BM: Katar'a yaptırım listeleri bizi bağlamaz
BM, bazı Arap ülkelerinin "terör listesi"ne ilişkin, BMGK dışında hazırlanan yaptırım listelerinin BM'yi bağlamadığını açıkladı.
Kıbrıs Konferansı'nın ikincisi 28 Haziran'da Cenevre'de
Birleşmiş Milletler, Kıbrıs müzakerelerinin 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlayacağını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

55
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

137
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

122
Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutandan Rakka açıklaması

82
CNN, Reza Aslan'ı kovdu

CNN, Reza Aslan'ı kovdu

24
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar

0
Eritre, Katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti

Eritre, Katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM