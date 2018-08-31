Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

Bu yılki teması "insanlık" olarak belirlenen "55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz'a verilecek.

Festival kapsamında, yönetmen Ferzan Özpetek ile oyuncu, yönetmen, senaryo yazarı olarak sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

26 ÜLKEDEN 84 BAŞVURU

Antalya Büüykşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, 3-24 Ağustos tarihlerindeki duyuru üzerine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Lübnan, Almanya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve Arjantin başta olmak üzere toplam 26 ülkeden 84 başvuru yapıldığını aktardı.

"TÜRKİYE'YE ÖNCÜLÜKMEDECEĞİZ"

Festivalde klasik otomobillerle kortej yapılacağını da belirten Türel, "Festivalimiz, yeni festivallerin doğmasına vesile oldu. Festival alanında değişim başladı ve durmayacak. Uluslararası dünyada verilen sektör ödüllerinin Türkiye'de verilmesine öncülük edeceğiz." dedi.