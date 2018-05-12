Uluslararası Balık Festivali'ne büyük ilgi

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 2. Milas Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği başladı. Etkinlik kapsamında, protokol üyeleri ve öğrenciler, Belediye Meydanı'ndan Atapark'a kortej eşliğinde yürüdü.
561 KİLO SALATA HAZIRLANDI
Öğrencilerden oluşan aşçı ekibi de, büyük ahşap tabakta balık salatası kategorisinde, özel hazırlanan bir tabakta 561 kilo ağırlığında salata hazırladı. İki kategoride de Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldığı belirtildi.
Hazırlanan salata, vatandaşlara ikram edildi.