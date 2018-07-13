Uluslararası Balkan Festivali'ne yoğun ilgi

Aydın Valiliğinin desteği, Efeler Belediyesi ile Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Atatürk Kent Meydanı'nda başlayan etkinlikte, Makedonya'dan gelen halk oyunları ekibinin yöresel oyunları ilgiyle izlendi.

EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar da ellerine Türk ve Makedonya bayrakları ile oyuna eşlik etti. Makedonyalı sanatçı Tatijana Stefanovska festivalde sahne aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, yaptığı konuşmada, Makedonya'dan gelen çok değerli sanatçılar ve misafirlerinin olduğunu belirterek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden etnik yapı farklılıklarını gözetmeden, din, dil ayrımı yapmadan Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan yurttaşlarımızı eşit sayan anlayışla Aydın'ımıza hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.