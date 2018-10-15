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Uluslararası basın Veliaht Selman'dan desteğini çekiyor

Geleceğin lideri olarak adlandırılan Veliaht Prens Selman, istenmeyen adam olma yolunda hızla ilerliyor. New York Times'da Selman'ın yerine yeni veliahtın bulunması konuşuluyor.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 17:21..
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Uluslararası basın Veliaht Selman'dan desteğini çekiyor

Başta ABD basını olmak üzere uluslararası medya, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı aylar boyunca cilalayıp parlattı. Yapılan reformları örnek göstererek "geleceğin lideri" manşetlerini atan gazeteler, bugün Selman'dan desteğini büyük bir hızla çekiyor.

Cemal Kaşıkçı meselesinden sonra Selman'a "diktatör" tanımlamasının yapılması da cabası.

"SUUDİ ARABİSTAN KENDİNE YENİ BİR VELİAHT PRENSİ BULMALI"

Henüz 33 yaşında olup yaklaşık 16 aydır görevde olan Veliaht Prens Selman, parıltılı gelecek rüyasının bir numaralı mimarıydı. Ancak Kaşıkçı meselesi ve yanlış reformlar Selman'In gözden düşmesine neden oldu.

New York Times yazarı Nicholas Kristof, Muhammed Bin Selman için "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ortaya çıkmaması durumunda Kral Selman'a yeni bir veliaht prens bulmasını net bir şekilde iletmelidir. Cinayetin sonuçları olmalı" yorumunu yaptı.

PRENS BİR NUMARALI HEDEF

Cemal Kaşıkçı meselesindeki sır perdesi henüz aydınlanmazken, öldürülmesi veya kaçırılması durumunun bizzat Veliaht Selman tarafından yaptırıldığı artık ABD'liler tarafından da yüksek sesle konuşuluyor. Öyle ki CIA eski direktörü John Brennon dahi " Böyle bir şey olmuşa Prens Muhammed'in emriyle olmuştur" demişti.

Bunun üzerine ABD basını. "Kral sorumluları cezalandırmalı, cezalandırmazsa yaptırım konmalıdır" yorumları yapılmaya başlandı.

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