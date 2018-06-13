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Uluslararası Bilişim Fuarı'na Türkiye'den 12 firma

Almanya'nın Hannover kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı CeBIT'te Türkiye bu yıl 12 firma ile temsil ediliyor.

AA | 13.06.2018 - 09:04..
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15 Haziran'a kadar sürecek CeBIT fuarında dijital ofis sistemleri, yapay zeka, insansı robotlar, veritabanı yönetimi, güvenlik, iletişim, yazılım ve cihazlar tanıtıldı.

Fuara Türkiye'den yazılım alt sektörü üzerine uzman olan firmaların katılması dikkati çekti.

Uluslararası Bilişim Fuarı'na Türkiye'den 12 firma

YAPAY ZEKALI ROBOTLAR İLGİ ÇEKTİ

CeBIT'te sergilenen insansı ve yapay zekalı robotlar büyük ilgi çekiyor. Robotlar ziyaretçilerle interaktif iletişim kuruyorlar.

Yetkililer robotların genelde banka, turizm ve danışmanlık alanlarında hizmet vererek insan hayatını daha da kolaylaştıracağını ifade ediyorlar.

Uluslararası Bilişim Fuarı'na Türkiye'den 12 firma

BU SAYI TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNİ YANSITMIYOR

Fuar'daki Türk firmalarını ziyaret eden Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı, Türkiye'nin fuarda partner olduğu yıl 80 firmanın katıldığına dikkati çekerek, ''Bu sayı (12 firma) Türkiye'nin potansiyelini yansıtmıyor tabii ki. Gerek bireysel düzeyde gerek milli katılım olarak ülkemiz daha yüksek sayıda firma ile katılabilir düzeydedir. Partner olduğumuz sene 80 firma üstünde katılım sağlamıştık. CeBIT Dünya çapında marka olmuş bir fuar, firmalarımızın gelmesinde ve ziyaret etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Bilişim Fuarı'na Türkiye'den 12 firma

70 ülkeden 3 bin civarında firmanın ürünlerini sergilediği fuara 100 ülkeden 200 binin üzerinde uzman ziyaretçi bekleniyor.

Uluslararası Bilişim Fuarı'na Türkiye'den 12 firma

Uluslararası Bilişim Fuarı'na Türkiye'den 12 firma

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