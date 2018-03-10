Uluslararası CNR Kitap Fuarı başladı

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk etmeye hazırlanan CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki teması "Oku" olacak. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, okumanın önemi ve kitapların hayatımız üzerindeki gücünü ifade edecek 1.000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı, CNR Kitap Fuarı’nın onur yazarı olacak. Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan Alev Alatlı, fuar süresince imza günleri, panel ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacak.





İstanbul’un merkezinde metro, metrobüs, marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda konumlanan ve her kış kitapseverleri CNR EXPO Yeşilköy çatısı altında buluşturan CNR Kitap Fuarı, 10-18 Mart tarihlerİ arasında hizmet verecek.

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