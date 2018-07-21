taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni coşkusu

Bayburt'ta 24. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni büyük ilgi görüyor.

AA | 21.07.2018 - 10:36..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bayburt 24. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri, Dede Korkut'un Masat Köyü'ndeki türbesinin ziyaret edilmesiyle önceki gün başladı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni coşkusu

DEDE KORKUT FELSEFESİ

Vali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un Türk dünyası başta olmak üzere dünya ile özdeşleşmiş bir şahsiyet olduğunu söyledi. Dede Korkut hikayelerinde adeta insanlığın kendisinin yer aldığını belirten Hamza Pehlivan, "Dede Korkut hikayelerinde ne der, aile, toplum ve insan sevgisinden bahseder. Cesaretten bahseder, akılcılıktan bahseder, çalışkanlıktan bahseder, zorluklara karşı mücadele etmekten bahseder. Değerler uğruna fedakarlıkta bulunmaktan bahseder. Hülasa bütün verdiği mesajlar sadece düne ait değildir, bugüne ve yarınlara ait mesajlardır bunlar." dedi.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni coşkusu

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Vali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un mesajlarının Türk dünyası ya da Müslümanlara ait olmadığına dikkat çekerek, "Bütün dünya insanlığını kavrayan, kucaklayan mesajlar içerir. Böylesi bir değerin Bayburt ile özdeşleşmiş olması bizim için ayrı bir onur kaynağı." dedi.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni coşkusu

YARIN SONA ERİYOR

Konuşmaların ardından tören, üzerinde çeşitli ödüllerin yazılı bulunduğu balonların uçurulması ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 22 Temmuz'da sona erecek.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni coşkusu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

22
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

41
Rizeliden devasa altıpatlar silah

Rizeliden devasa altıpatlar silah

88
Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

94
Quaresma Çin'e transfer oluyor

Quaresma Çin'e transfer oluyor

31
Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

23
15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM