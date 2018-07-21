Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni coşkusu

Bayburt 24. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri, Dede Korkut'un Masat Köyü'ndeki türbesinin ziyaret edilmesiyle önceki gün başladı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

DEDE KORKUT FELSEFESİ

Vali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un Türk dünyası başta olmak üzere dünya ile özdeşleşmiş bir şahsiyet olduğunu söyledi. Dede Korkut hikayelerinde adeta insanlığın kendisinin yer aldığını belirten Hamza Pehlivan, "Dede Korkut hikayelerinde ne der, aile, toplum ve insan sevgisinden bahseder. Cesaretten bahseder, akılcılıktan bahseder, çalışkanlıktan bahseder, zorluklara karşı mücadele etmekten bahseder. Değerler uğruna fedakarlıkta bulunmaktan bahseder. Hülasa bütün verdiği mesajlar sadece düne ait değildir, bugüne ve yarınlara ait mesajlardır bunlar." dedi.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Vali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un mesajlarının Türk dünyası ya da Müslümanlara ait olmadığına dikkat çekerek, "Bütün dünya insanlığını kavrayan, kucaklayan mesajlar içerir. Böylesi bir değerin Bayburt ile özdeşleşmiş olması bizim için ayrı bir onur kaynağı." dedi.

YARIN SONA ERİYOR

Konuşmaların ardından tören, üzerinde çeşitli ödüllerin yazılı bulunduğu balonların uçurulması ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 22 Temmuz'da sona erecek.



