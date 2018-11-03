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Uluslararası göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

Yunan adalarına göçmen kaçıranlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

DHA | 03.11.2018 - 16:09..
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Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Kaş ve Demre ilçelerinden Yunanistan'ın Meis Adası başta olmak üzere Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçak gönderildiğini belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Demre - Kaş bölgelerinde göçmen kaçakçılığı suçu işledikleri tespit edilen organizatörlerin yakalanması amacıyla Antalya merkez, Demre ve Kumluca ilçeleri ile İzmir'de sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı.

Uluslararası göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

Baskınlarda, göçmenlerin kaçak geçişini sağladığı belirlenen 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları ev ve araçlarında yapılan aramada ise suç unsuru malzeme olarak 2 ruhsatsız av tüfeği 5 can simidi, 5 can simidi şişirme pompası ve bir de dürbün ele geçirildi. Antalya'ya getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Uluslararası göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

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