Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açtı

234 yayın eviyle 247 ve yazarın yer aldığı 5. Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 11-21 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

Fuarın açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kitapların insan hayatındaki önemine dikkat çekti.

"KİTAP KIYMETLİ BİR HAZİNEDİR"

Fatih Mehmet Erkoç, "lme giden yol bu kitap fuarından geçmektedir. Kitap zihnin ve gönlün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. İnsan oğlu okumadan ne kendisini nede medeniyetini geliştiremez. İlk emri ‘Oku’ olan bir dine mensup insanların kitaptan uzak olması asla düşünülemez. Bizim medeniyetimiz kitap ve söz medeniyetidir. Edeple buluşan sözümüz edebiyat olmuştur. Estetikle buluşan sanatımız fazilet olmuş ve tarihe görkemli bir medeniyet armağan etmişiz. Maraş ise, kahramanlığın yanı sıra tarihin her döneminde bu medeniyete kültür, sanat ve edebiyat alanında önemli katkılar sunmuştur" dedi.