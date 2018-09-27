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Uluslararası maden şirketi kurulacak

Türkiye global madencilik sektöründe aktör olmak istiyor.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 07:54..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulacağını bildirdi.

Cansız, Twitter hesabından, kuruluşu için çalışmalara başlanan şirketle ilgili paylaşımda bulundu.

"ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Global madencilik piyasasında etkili bir aktör olabilme ve Türkiye'nin ham madde tedarik güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını aktaran Cansız, bu hedef doğrultusunda, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Uluslararası maden şirketi kurulacak

"AFRİKA VE ORTA ASYA'DA FAALİYETLER BAŞLAYACAK"

Cansız, "Bu yeni şirket, Afrika ve Orta Asya'da maden ruhsatları elde ederek, yapılanmasını en kısa sürede tamamlayıp faaliyetlerine başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu şirket, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulacak.

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