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Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bitti

UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, törenle son buldu.

AA | 30.04.2018 - 10:20..
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Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bitti

Festival için cadde ve sokakları süslenen kentte kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'da mehteran marşları eşliğinde başladı. 26 Nisan'da başlayan festivale katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi.

Manisalıların Türk bayrakları ile eşlik ettiği yürüyüşe Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Vali Hakan Güvençer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, protokol üyeleri ve yabancı delegasyon katıldı.

6 ton mesir macunu halka saçıldı FOTO GALERİ

ELLER HAVAYA, ELLER ŞİFAYA

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenler de kortejde en önde yer aldı.

Festivale katılan halk oyunları ekipleri de kortejde yer alarak yürüyüş sırasında yöresel danslarını sergiledi. Protokoldekiler, festival için bestelen eller havaya, eller şifaya  şarkısı eşliğinde katılımcıları selamladı. Kortej yürüyüşü Sultan Camisi'nde sona erdi.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bitti

ŞİFA KAYNAĞI MESİR

Öğle ezanının okunmasının ardından temsili Osmanlı padişahları katılımcıları selamladı. Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek kendisine şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bitti

6 TON DAĞITILDI

Geleneksel mesir saçımı, temsili Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan mesir macununun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 27 evin çatı ile balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçıldı. Protokol üyelerinin de mesir saçtığı törende, alandakiler, mesir kapabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bitti

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bitti

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