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Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

Yurt dışından çaldıkları lüks otomobilleri sahte belgelerle Türkiye üzerinden Irak'a götürerek satan uluslararası çete çökertildi.

DHA | 11.05.2018 - 11:43..
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa'dan sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan lüks araçların Irak'a götürülerek satıldığı ihbarını aldı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T.(38) tarafından yönetildiğini tespit etti.

YUNAN ÇETE ÜYESİ TAKİP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında çetenin Yunan üyesi Adam K.(38)'nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği ortaya çıktı.

Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

Bu araçların sahte belgelerle Türkiye'ye sokulduğu ve çetenin İstanbul'da bulunan şebeke üyeleri olan Yalçın S.(42) ve Çetin T'ye (28) teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T'nin organizasyonunda Irak'a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi.

GÜMRÜKTE OPERASYON YAPILDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Yeşilköy'de bulunan Gümrük Müdürlüğü'nde önlem aldı. Yurt dışından çalınan lüks bir otomobille ilgili işlem yapmaya gelen çete üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Burada yapılan operasyonda çete üyeleri Adam K., Ersin K. ve Çetin T. gözaltına alındı. Büyükçekmece'de bir villaya düzenlenen operasyonda da ise şebeke lideri Nazar T. ve yardımcısı Yalçın S. yakalandı.

Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

İKİ LÜKS OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Aynı yöntemle getirildiği ve Irak'a gönderilmeye hazırlanılan lüks cip de villanın önünde ele geçti. Villada yapılan aramada 55 bin dolar bulundu. Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu Nazar T. ile Yunanistan uyruklu Adam K. ile Ersin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, çalıntı otomobillerin yurt dışındaki sahiplerine geri gönderileceği belirtildi.

Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

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