Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen ve fakültenin sergi salonunda açılan 'Memleketim' temalı sergide, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gönderilen sanatsal mektup zarfları sergileniyor.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Tarlakazan, posta sanatının Türkiye'de çok yeni bir sanat olduğunu belirtti.

650 ESER SERGİLENİYOR

Elif Tarlakazan, "Daha sonra bizim böyle bir sergi düzenleyeceğimizi gören sanatçılar bize postalarını gönderdi. Bu sayede sergimizi açtık. Sergimizde 21 ülkeden 305 sanatçının eseri var. Yaklaşık 650 eser sergileniyor. Dijital çıktı, boya teknikleri, seramik, çam, deri üzerine yakma gibi çalışmalar var. Farklı disiplinlerden birçok eser mevcut. Türkiye'nin dört bir yanından birçok ilin güzelliklerini de sergiliyoruz" dedi

"GEÇMİŞE DÖNÜYORUZ"

Elif Tarlakazan, "Teknolojik dünyadan birazcık daha uzaklaşıp geçmişe dönüyoruz. Gönderdiğimiz zarfların üzerinde de kendi sanat disiplinimiz ya da farklı disiplinlerde eserlerimizi paylaşıyoruz. Herhangi bir maddi getirisi ya da götürüsü yok. Geri gönderme şartı yok" diye konuştu.

22 MAYIS'A KADAR AÇIK

Açılışı yapılan sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyaretlere açık olacak.



