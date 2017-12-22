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Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi kapandı

Eski Yugoslavya'da yaşanan savaş suçları için kurulan Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, kapılarını kapattı.

Detay Haber | 22.12.2017 - 09:11..
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Kuruluşundan bu yana 161 davaya bakan, 90 kişiyi mahkum eden, 19 kişinin beraatine karar veren ve 4 bin 650 tanığı dinleyen mahkeme, tam 10 bin gün mesai yaptı.

24 YIL BOYUNCA YUGOSLAVYA'DAKİ SAVAŞ SUÇLARI YARGILANDI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Hollanda'nın Lahey kentinde 24 yıldır çalışmalarını sürdüren uluslararası mahkeme, kurulduğu günlerdeki gibi, kapanırken de tartışmaların odağında yer aldı.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi kapandı

Fotoğraf: Anadolu Ajansı-Arşiv

SON SAVAŞ SUÇLUSU BU SALONDA İNTİHAR ETTİ

Savaş suçu nedeniyle 20 yıllık hapis cezası onanan eski Hırvat general Slobodan Praljak, 29 Kasım'da duruşma salonunda siyanür içerek yaşamına son verdi.

Bu trajik gelişme ile birlikte, 24 yıldır yüzlerce acı anıya tanıklık eden mahkeme salonlarının da kapısına kilit vuruldu.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi kapandı

Duruşma salonunda siyanür içen Hırvat general Slobodan Praljak-AA

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