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Uluslararası seviyede aranan DEAŞ’lı Kayseri’de yakalandı

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan DEAŞ'lı terörist ve eşi yakalandı.

İHA | 17.01.2018 - 10:40..
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Uluslararası seviyede aranan DEAŞ’lı Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.G. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRESİ DOLDU

10 günlük gözaltı süresi sonrasında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., sabah doktor kontrolünden geçirildi. Zanlı A.G. ve eşi M.A. doktor kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

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