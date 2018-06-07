Uluslararası şirketler İran'ı terk ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmanın doğru olmadığını savunarak, anlaşmayı iptal etmişti. Ayrıca İran'a daha sert yaptırımlar uygulayacağını söylemişti.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇAĞRILARI İŞE YARAMADI

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri bu kararı desteklemediklerini açıkladılar. Trump'ın kararına karşı İran'la nükleer anlaşmayı devam ettireceklerine dair açıklamalarda bulundular. Ayrıca bu Avrupa ülkeleri şirketlere İran'ı terk etmemesi çağrısında bulundu.

Ancak bu çağrılar bir işe yaramıyor. Çünkü hiçbir uluslararası şirket ABD'nin kara listesine girmeyi göze alamıyor.

ŞİRKETLERE 90 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

ABD, İran'da iş yapan tüm şirketlere 90 günlük bir süre verdiğini duyurmuştu.

8 Mayıs'ta yapılan bu duyurunun üstünden 10 gün geçmeden ilk olarak 17 Mayıs'ta Fransız enerji grubu olan Total muafiyet alamadığı takdirde bu ülkedeki milyar dolarlık doğalgaz projesinden çıkacağını açıkladı. Bir gün sonra Total'i Alman Siemens ve dünyanın en büyük gemi taşımacılık şirketi olan AB Müller Maersk takip etti.

Reuters'a konuşan Maersk Yönetim Kurulu Başkanı Soren Seko şu ifadeleri kullanıyor: "Eğer ABD'de geniş çağlı operasyonlarınız ve ticaretin varsa getirilen yaptırımlarla İran'da çalışamazsınız. Tam çıkacağımız tarihi bilmiyorum ama eminim ki kesinlikle çıkacağız."