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Uma Thurman: Kill Bill beni öldürüyordu

Amerikalı aktris, Kill Bill filminin çekimleri sırasında yaşadığı kaza nedeniyle yönetmen Quentin Tarantino'ya dava açacağını açıkladı.

Detay Haber | 07.02.2018 - 08:59..
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Uma Thurman: Kill Bill beni öldürüyordu

Uma Thruman, 2002 yılında Kill Bill filminin çekimleri esnasında yaşadığı trafik kazasının videosunu paylaşarak eski sevgilisi yönetmen Quentin Tarantino'ya dava açacağını söyledi.

Uma Thurman: Kill Bill beni öldürüyordu

AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA SARSINTI GEÇİRİYOR

Videoda otomobil ile ağaca çarpan Thurman'ın şidetli sarsıntı yaşadığı görülüyor. Ünlü oyuncu, kendisini taciz ettiğini açıkladığı yapımcı Harvey Weinstein'ı da kazayı örtbas etmekle suçluyor.

Uma Thurman'ın ölümden döndüğü kaza

TARANTİNO'DAN AÇIKLAMA

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino ise, Thurman'ın çekimler sırasında dublörsüz otomobil kullanmaya zorlandığı için kaza yapıp boynunda ve dizlerinde kalıcı sakatlık oluştuğundan yakınmasıyla ilgili, Aktrisin New York Times'a vererek kamuoyuyla paylaştığı kaza görüntüsünü temin eden yönetmen şunları söyledi:

''Onca yıldan sonra o kazada ne olduğunun netleşmesini istiyordu. Bana çekimi bulup bulamayacağımı sordu. 15 yıl sonra bulmam gerekti. Depolara gittik, kutulara tek tek baktık.''

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIK"

Tarantino, aracın ve yolun güvenli olacağı garantisi vererek Thurman'ı istemediği halde dublörsüz oynamaya ikna ettiği için üzgün olduğunu söyleyerek, ''Kariyerimdeki en büyük pişmanlık'' dedi.

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