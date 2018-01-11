Umberto Eco’nun başyapıtı: Gülün Adı

Filozof, yazar, gazeteci, Ortaçağ uzmanı Umberto Eco’un Gülün Adı kitabı 1980 yılında yayımlandı. Ülkemizde ise 1999’da okuyucularla buluşan dev roman, Eco’nun evrenselliği yakalamasını sağlamıştır. Umberto Eco'nun romanını okuyanlar kendisini mail ve soru yağmuruna tuttular. Hemen hemen herkesin sorduğu soru ise aynıydı:

Gülün Adı ne anlama geliyor?

YÜZYILIN YÜZ ROMANI

Roman, çeşitli dergi, gazete ve dernekler tarafından “Yüzyılın yüz romanı” ve tüm zamanların çok okunan, beğenilen en iyi 100 polisiye kitabı arasında yerini alan Gülün Adı, Umberto Eco’un başyapıtıdır. Ünlü kitap Gülün Adı, Fransız yönetmen Jean-Jacques Annaud tarafından 1986’da sinemaya uyarlandı. Yayımlandığında birçok dile çevrilen Gülün Adı, evrensel ölçekte bir eserdir.

Roman yayımlandığında Hristiyan din adamları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Bu eleştiriler doğrultusunda romanı beyaz perdeye taşıyana Jean-Jacques Annaud, yazarın kitaptaki yergilerini filme yansıtmayarak, gelebilecek olumsuz tepkileri de böylece önlemiş oldu.

Alessandria'da 1932’de doğan Eco, 1971’e kadar Bologna Üniversitesi’nde önemli tarihi çalışmalarda bulundu. Foucault Sarkacı ve Gülün Adı kitaplarıyla adını dünya edebiyatına duyuran, edebiyat eleştirmenliği de yapan yazarın birçok eseri Türkçeye kazandırıldı.

İLK 100 ENTELEKTÜEL

ABD’de yayın yapan Foreign ve İngiltere’de faaliyet sürdüren Prospect dergilerinin oluşturduğu anket sonucuna göre Eco, dünyanın “100 ilk entelektüeli” sıralamasında 2005’te 2’inci olurken, üş sene sonra ise 14’üncü sırada yer almıştır. Akademik ve yazarlık hayatı boyunca çeşitli ödüllere layık görülen usta yazar, birçok eser kaleme aldı. Umberto Eco, 19 Şubat 2015’te İtalya Milano’da hayatını kaybetti.

Umberto Eco

BİR ORTAÇAĞ ROMANI

Umberto Eco’un tüm zamanların çok okunan kitabı, Orta Çağ’da Vatikan ve İtalya’da yaşanan siyasi çekişmeleri ve anlaşmazlıkları merkezine taşırken, manastırda görevli rahiplerin esrarengiz biçimde hayatlarını kaybetmeleri ve bu cinayetleri sırrını çözmek için manastıra giden Frensisken, William ve Adso adlı ana karakterler etrafından cereyan ediyor.

13. yüzyılda geçen romanda, birden fazla faktörü bulmak olası. Yazar, kitabından Orta Çağ’ın bütün toplumsal, siyasal, sosyal ve kültürel bileşenlerini bir potada eriterek okuyucularını edebiyat ve tarih sarmalında yolculuğa çıkartıyor.

SİYASİ VE DİNİ ERKLERİN ANLAŞMAZLIKLARI

Umberto Eco’nun Ortaçağ uzmanı olması hasebiyle, romanına da büyük birikimini kullanmış. Kilise ve siyasi erkin arasındaki güç mücadelesi romanın ana iskeletini oluşturuyor. İmparatorun kilisenin toplum üzerindeki hegemonyasını reddederek, insanların sadece siyasetin otoritesine bağlı kalmasını savunarak, kiliseye karşı cephe alır. Zira Orta Çağ felsefesine ve dönemine göz attığımızda hem skolastik düşüncenin hem de kilisenin devlet adamlarının üzerindeki gücünü görmek mümkün.

Ünlü aktör Sean Connery'in başrölünde olduğu filmin tanıtım afişi

İmparatorların din adamlarının elinde taş giyerek tahta çıkması, dinin siyaset üzerindeki gücünden ileri gelmekteydi. Umberto Eco da, Gülün Adı romanında bütün bunları göz önünde bulundurarak tarihi bir realiteyi gözler önüne seriyor. Manastırda peşi sıra ölen rahiplerin üzerindeki sır perdesi beraberinde yeni olaylar silsilesinin birer halkasını oluşturur.

Filmden bir sane...

Manastırda büyük devasa kütüphaneye herkesin girmemesi ise büyük bir gizemin tezahürüdür. William’ın, anahtarları sadece bir görevli rahipte olduğu kütüphaneye girmek istemesi pek kolay olamaz.

Umberto Eco’nun polisiye romanı olan Gülün Adı’nı Can Yayınları'ndan Şadan Karadeniz'in harika çevirisiyle elinizden bırakmayacaksınız.

Yazar: Umberto Eco

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Şadan Karadeniz

Yayım yılı: 2016

Türü: Roman

Syf: 605

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Ergül Tosun

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