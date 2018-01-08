Umberto Eco'nun 'Tez Nasıl Yazılır' kitabı Türkçede

İtalyan bilim adamı, gazeteci, yazar, edebiyatçı, düşünür, eleştirmen, Gülün Adı romanın yazarı ve Foucault Sarkacı kitabın yaratıcısı, 19 Şubat 2016'da hayatını kaybeden Umberto Eco'nun Tez Nasıl Yazılır adlı çalışması ilk kez Türkçe çevirisiyle kitapseverlerle buluştu.

TEZ NASIL YAZLIR?

Can Yayınları'ndan Betül Parlak'ın dilimize kazandırdığı kitap, Tez Nasıl Yazılır? kendine özgü mizahi üslubuyla metnin derli toplu ve anlaşılır şekilde kaleme alınması için nelere dikkat edilmesi gerektiğine ışık tutuyor.

Ayrıca bilgi fişleriyle çalışma yöntemini aktarması ve Eco’nun kendi tezi için aldığı notları içermesiyle tarihî bir belge olma özelliğine de sahip. Ancak bunların da ötesinde, bilimsel etiğin ne olduğunu ve ne olmadığını bizlere hatırlatması açısından son derece önemli bir yapıt.

Umberto Eco

Yazar: Umberto Eco

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Betül Parlak

Yayım yılı: 2017

Syf: 320

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Ergül Tosun

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