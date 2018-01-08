taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.321
USD
3,7559
EURO
4,5071
ALTIN
158,95
PETR
67,5900

Umberto Eco'nun 'Tez Nasıl Yazılır' kitabı Türkçede

İtalyan yazarın kitabı, Can Yayınları etiketiyle raflarda.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Kitap

İtalyan bilim adamı, gazeteci, yazar, edebiyatçı, düşünür, eleştirmen, Gülün Adı romanın yazarı ve Foucault Sarkacı kitabın yaratıcısı, 19 Şubat 2016'da hayatını kaybeden Umberto Eco'nun Tez Nasıl Yazılır adlı çalışması ilk kez Türkçe çevirisiyle kitapseverlerle buluştu.

TEZ NASIL YAZLIR?

Can Yayınları'ndan Betül Parlak'ın dilimize kazandırdığı kitap, Tez Nasıl Yazılır? kendine özgü mizahi üslubuyla metnin derli toplu ve anlaşılır şekilde kaleme alınması için nelere dikkat edilmesi gerektiğine ışık tutuyor.

Umberto Eco'nun 'Tez Nasıl Yazılır' kitabı Türkçede

Ayrıca bilgi fişleriyle çalışma yöntemini aktarması ve Eco’nun kendi tezi için aldığı notları içermesiyle tarihî bir belge olma özelliğine de sahip. Ancak bunların da ötesinde, bilimsel etiğin ne olduğunu ve ne olmadığını bizlere hatırlatması açısından son derece önemli bir yapıt.

Umberto Eco'nun 'Tez Nasıl Yazılır' kitabı Türkçede

Umberto Eco

Yazar: Umberto Eco

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Betül Parlak

Yayım yılı: 2017

Syf: 320

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Yılın dergi kapakları
Yılın Dergi Kapakları seçkisi, alanlarında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile 2017’nin en iyi 8 dergi kapağını ortaya koyuyor.
Dedalus Kitap'tan yeni eserler
Dedalus Kitap etiketiyle raflarda yerini alan dört yeni kitap, okuyucularla tanıştı.
James Joyce’den Sanatçının Mektupları
İrlandalı ünlü yazar James Joyce’nin kitabında, sanat ve edebiyatın yanı sıra hayatında da önemli kesitler taşıyor.
Beyan Yayınları'ndan raflarda yerini alan kitaplar
Beyan Yayınları etiketiyle yeni yılda yayımlanan dört yeni kitap, okuyucularını bekliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

33
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

83
MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde

MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde

198
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

68
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

235
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

249
Burcu Esmersoy'un davası düştü

Burcu Esmersoy'un davası düştü

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM