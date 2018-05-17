Ümit Erdim'den Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ünlü oyuncu, geçen yıl Mayıs ayında Seda Çınar ile dünya evine girmişti. Erdim, 6 gün önce baba oldu ve kızının adını Ses koydu.

"HERKES İSİM MESELESİNE TAKMIŞ"

Ümit Erdim kızına verdiği ismi eleştirenlere yanıt verdi:

''1000 küsür yorumun belki %10'u hariç herkes isim meselesine takılmış. Memlekette yüzbinlerce Seda, yüzbinlerce Nida var. Ses koyduk mevzu oldu. Ah buralarda böyle mizah yapan, isim meselesini tartışan sevgili dostlar; mesele isim konusunda burda tatava yaptığınız gibi olsaydı Özgecan'ın katilinin adı Ahmet, 30 bin şehidin katilinin adı Abdullah olmazdı. İsim meselesi kolay, iki cihanda insan olmak zor..."