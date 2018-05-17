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Ümit Erdim'den Abdullah Öcalan'lı yanıt

Oyuncu Ümit Erdim, kızının adını eleştirenlere çok kızdı.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 12:27..
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Ünlü oyuncu, geçen yıl Mayıs ayında Seda Çınar ile dünya evine girmişti. Erdim, 6 gün önce baba oldu ve kızının adını Ses koydu.

"HERKES İSİM MESELESİNE TAKMIŞ"

Ümit Erdim kızına verdiği ismi eleştirenlere yanıt verdi: 

''1000 küsür yorumun belki %10'u hariç herkes isim meselesine takılmış. Memlekette yüzbinlerce Seda, yüzbinlerce Nida var. Ses koyduk mevzu oldu. Ah buralarda böyle mizah yapan, isim meselesini tartışan sevgili dostlar; mesele isim konusunda burda tatava yaptığınız gibi olsaydı Özgecan'ın katilinin adı Ahmet, 30 bin şehidin katilinin adı Abdullah olmazdı. İsim meselesi kolay, iki cihanda insan olmak zor..."

Ümit Erdim'den Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den Abdullah Öcalan'lı yanıt

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