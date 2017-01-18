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Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal anayasa değişikliğinde yer alan cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

18.01.2017 - 01:52
  1. Haberler
  2. Politika
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal, Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde "Başkanlık ve Referandum Tuzağındaki Türkiye" konulu konferansa katıldı.

Ümit Kocasakal ise konuşmasında, yapılmak istenilenin rejim değişikliği olduğunu belirterek, "Şu an yapılmak istenen sistem değişikliği değil, rejim değişikliğidir. Türkiye terör saldırılarının ve büyük bir kaosun altındayken Cumhuriyet ile kavga ederek, Atatürk'le, İnönü'yle Lozan'la kavga ederek, birlik beraberliği sağlayamazsınız. Ülkemizde böyle büyük terör saldırıları varken, Türkiye üretmeyip açlığa gidiyorken, başkanlığı niçin, kimin için konuşuyoruz? Bunun kime faydası var? Başkanlık sistemi ne, parlamenter sistem ne, getirmek istedikleri ne" dedi.

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

KOCASAKAL YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Adı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı adaylığı ile geçen Ümit Kocasakal'ın, kendisiyle adeta simgeleşmiş "topsakal"ını kesmiş olarak konferansta yer alması dikkat çekti.

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

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