Ümit Kocasakal'ın adaylık açıklaması

CHP’nin 3-4 Şubat günü yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık için İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Ümit Kocasakal'ın adı geçiyordu. Kocasakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına, Genel Başkan adayı olarak çıkacağı konuşuluyordu.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" SLOGANLARI ATILDI

CHP’deki genel başkanlık yarışına ilişkin tartışmalar bugün yanıt buluyor. Kocasakal Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenliyor. Kocasakal'ın toplantısı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla sık sık bölünüyor.

Kocasakal'ın konuşmasından satır başları:

"OY VERMEYE TIPIŞ TIPIŞ DEĞİL KOŞA KOŞA GİDİLECEK"

"Öncelikle yurdun dört bir yanından buraya gelen gönül dostlarına, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum. Beni bilirsiniz, ben çok kağıttan bir şey okumayı sevmem ama bu önemli bir açıklama. Daha iyi aktarılması için görüşlerimi aktaracağım, özellikle basınımızın hoşgörüsüne sığınıyorum. Bu anlamda açıklamalarıma girmek istiyorum; Çıkış noktam şu; oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş kuruluştadır.

BİRBİRİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ İNSANLAR ÜLKESİ OLMAMIZ DAYATILIYOR

Hiçbir kimseyi dışlamadan bir bütün içinde kucaklayan değerleri yurttaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak tehditlerle karşı karşıyadır. Milletçe kenetlenmemiz halinde ancak üstesin den geleceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Siyaset de fikri özünden çıkarılıp kişilere hapsedilerek, aynı gemide olduğu unutularak yandaşlık ve karşıtlık üzerinden tezahurat yapan, birbirinden uzaklaştırılmış insanlar ülkesi olmamız dayatılmaktadır. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığına soyulan iktidar Cumhuriyetin kolonlarını tahrip etmekle meşguldur.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİYİM

Yeni Türkiye adı altında ülkenin kurumları çökertilmekle, devletin genetiğiyle oynanmakta, devlet çökertilmektedir. Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir. Ben her şeyimi Atatürk'e ve Cumhuriyet'e borçluyum. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal'in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal'in askeri olmayı anlamıyor. Bu bir simgedir, bu onun izinde olmak, ilkelerini benimsemektir.

Bu askerlik üniformasız, gönüllü bir askerliktir ve ömür boyudur. Atatürk'ün askeri olmak şeref ve onurdur. Başkalarının askerliğini yapmaktan rahatsızlık duymayanların bunu anlaması beklenemez.

Türkiye kurucu değerlerden uzaklaştığı için bu sıkıntılara düşülmüştür. Bu sadece son 15 yılın sorunu değildir. Türkiye'nin tek çıkış yolu Atatürk'e geri dönmektir. Türkiye'yi tam bağımsızlığa geri döndürecek yegane çıkış yolu budur.

PARTİNİN GENETİĞİYLEİ KİMYASIYLA UYUŞMAYAN KİMSELERİN SÖYLEMLERİYLE...

Bunu üstlenmesi gereken parti ise öncellikle Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ne yazık ki aşağıda açıklayacağım sebeplerle partimiz bu görevi yapamayacak hale gelmiştir. Partinin genetiğiyle, genleriyle, kimyasıyla uyuşmayan kişilerin söylem ve eylemleriyle partinin kimliğine zarar verdiği görülmektedir.

ATATÜRK'ÜN RESİMLERİ İNDİRİLEMEZ

HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. CHP'de Atatürk'ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi görülemez.

Ne güzel Atatürk'ün kurduğu partide olacaksın ama onun kurucusunun resimleri sende alerjik reaksiyon gösterecek. Bu partide Sayid-i Nursi, Seyit Rıza güzellemesi de yapılamaz. Kimse Atatürkçü olmak zorunda değildir ve elbetteki bu gibi düşünceleri olanların da serbestçe savunma hakları vardır ama bunu Atatürk'ün partisinde yapamazlar.

ARTIK MASKELİ BALO SON BULSUN

Artık bu maskeli balo son bulsun. O yüzden siyasi olmanın öncesine ve ötesinde ahlaki bir sorun olarak görüyorum. CHP kimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz değildir. CHP birilerinin siyasi kariyer hesapları yapacağı, at koşturacağı kişisel bir şov yeri de değildir. Bu ahlaki sorunu çok önemsiyorum; CHP sıradan bir parti olmadığı gibi bir fikir kulübü, kooperatif de değildir.

GENEL BAŞKANIN TEPKİSİNİ GÖREBİLMİŞ DEĞİLİZ

Bu kişiler gidip başka partilerde siyaset yapabilirler. Ama CHP Atatürk'le kavgalı olanların toplanma yeri değildir. Dolayısıyla bu ahlaki sorunun çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Ve ne yazık ki genel başkanın da bir tepkisini görebilmiş değiliz. Kimse bu partiyi kullanamaz. CHP'ye oy ve gönül vermiş milyonlarca seçmen bu gelişmelere tepkilidir. Unutanlar için hatırlatmakta fayda var; CHP milli mücadeleyi yürütmüş, kurucusu Atatürk olan partidir.





AYRINTILAR GELİYOR...

KILIÇDAROĞLU'YLA BAŞKANLIK YARIŞI

CHP'de, Muharrem İnce gibi bazı muhalif isimler Kemal Kılıçdaroğlu'yla genel başkanlık yarışına girse de başarılı olmamamıştı. Kılıçdaroğlu'nun şimdiki rakibi ise İstanbul Barosu'ndaki başkanlık seçimlerini üst üste kazanabilen bir isim: Ümit Kocasakal.

ADAY OLMAK İÇİN 10 DELEGEDEN BİRİSİNİN DESTEĞİNİ ALMAK ŞART

CHP tüzüğüne göre başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10’unun imzasıyla yani 120’den fazla delegenin desteğiyle başvurusu gerekiyor.