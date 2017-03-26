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Ümit Özdağ: Gümbür gümbür Hayır geliyor

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, engellemelere rağmen çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

26.03.2017 - 23:53
  1. Haberler
  2. Politika

Referandum çalışmaları kapsamında Karabük'e gelen milletvekili Ümit Özdağ, bir restoranda vatandaşlarla buluştu.

Referandum çalışmalarında baskılarla karşılaştıklarını vurgulayan Özdağ, "Bu referandum birkaç siyasi parti ile öyle düşünmeyen birkaç siyasi parti arasında değil. Bu referandum devletin bütün kaynaklarına sahip ve bu kaynakları acımasızca ve insafsızca kullanan, bununla yetinmeyip yurttaşın doğru bilgilenmesini engellemek ve düşüncesini de açıklamasına engellemeye çalışan bir baskıcı yapı arasında geçiyor. Bunu hayatın her alanında hissediyoruz. Ne kadar baskı yapsalarda ne kadar halkı korkutmaya çalışsalarda gümbür gümbür 'Hayır' geliyor. Son güne kadar Türkiye’yi dolaşmaya devam edeceğiz. Yozgat’ta Sinan Oğan’ın toplantısı basılmaya çalışıldı. İnanılır gibi değil. Biz hükümetin ve başkalarının engellemelerini dinlemeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir anayasa var onun üzerine yemin ettik. Yeminimizin arkasında sonuna kadar o anayasayı savunmak, milli üniter Türk devletini savunmak için çalışacağız. Önümüzde kalan günleri bütün baskılara direnerek her gün bir kişiyi ikna etmeye çalışarak geçirin. Bunu çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğine borçlusunuz" diye konuştu.

Ümit Özdağ: Gümbür gümbür Hayır geliyor

"İKTİDAR KAPTI KAÇTI ANAYASASI ÇIKARTMAK İSTİYOR"

Konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım'a da tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi:

"İktidar bir kaptı kaçtı anayasası çıkartmak istiyor. Binali bey aldatılma ustası sizsiniz sizi herkes aldatıyor. Bize çamur atma, bu çamur senin yüzünde zaten. Aynaya dön bir bak. Vatandaşa bizi karalamaya, iftara atmayı bırak. Sana 'Kendi işini yap' diyoruz sen çıkıyorsun 'Abidik gubidik adamlar başbakan oluyor' diyorsun. 'Çanakkale geçilmez biz geçtik' diyorsun. Ya biz onu Fransız ve İngiliz donanması için söyledik arkadaş. Üstelik karşıdan karşıya geçilmez anlamında söylenmedi. Hakikaten bazen acaba Binali Yıldırım haklı mı abidik gubidik adamlar başbakan oluyor mu diye de düşünmeden edemiyorum. Tarih Türk milliyetçilerini, Alparslan Türkeş’i haklı çıkarmıştır. Hiç kimse Alparslan Türkeş’i ve Türkeş’in çizgisindeki Türk milliyetçilerini yanıltamamıştır, aldatamamıştır."


Ümit Özdağ: Gümbür gümbür Hayır geliyor

Ümit Özdağ: Gümbür gümbür Hayır geliyor

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