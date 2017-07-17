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Ümit Özdağ seçim barajını geçebileceğini inanıyor

Erzurum'da konuşan Ümit Özdağ, genel başkanlığında kurulacak partinin barajı geçeceğini ancak Meral Akşener'in yanında yer aldığını söyledi.

17.07.2017 - 08:55
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Ümit Özdağ seçim barajını geçebileceğini inanıyor

Ümit Özdağ seçim barajını geçebileceğini inanıyor

MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ, Erzurum temasları kapsamında kurulacak yeni partiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Yapılan araştırmalarda genel başkanlığında kurulacak partinin barajı geçeceğinin ortaya konduğunu savunan Ümit Özdağ, parçalanma olmaması için Meral Akşener'in yanında görev alacağını söyledi.

"BÖYLE PARÇALI BİR UYGULAMA..."

Özdağ, “Yapılan araştırmalar, benim başkanlığında kurulacak bir partinin barajı geçeceğini gösteriyordu. Aynı şekilde Meral Hanım da parti kursaydı, barajı geçecekti. Böyle parçalı bir uygulama kimseye yaramazdı. Ülkemin menfaatlerini, içinde bulunduğu durumu ve halkımızın beklentilerini göz önünde tuttum, dolayısıyla Meral Hanım’ın liderliğinde kurulacak yeni partide görev almayı kabul ettim.

"ERZURUM'DAN DEKLARE ETMEK İSTİYORUM"

Erzurum’dan da bugün, bu gerçeği deklare etmek istiyorum: Merkezde oluşacak yeni partinin genel başkanı sayın Meral Akşener olacaktır” diye konuştu.

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