Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye: Tarih onu affetmeyecek

MHP yönetimi, genel başkan adaylarından Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ı "parti üyeliğine aykırı hareket ve açıklamaları" nedeniyle partiden ihraç etmişti..

"Bahçeli MHP’nin başında kalarak zaten MHP’yi intihara sürüklüyor" diyen Özdağ, şunları söyledi:

MHP'NİN BAŞKANLIK SİSTEMİNDE DE ŞANSI YOKTUR

"Devlet Bahçeli’nin başında olduğu MHP’nin başkanlık sisteminde de şansı yoktur, parlamenter sistemde de şansı yoktur. MHP’nin başında Devlet Bahçeli olduğu sürece ülkücü tabanla MHP arasındaki bütün manevi bağlar kopmuş demektir.

MHP İÇİN YAPACAĞI EN İYİ ŞEY İSTİFA ETMEK

Devlet Bahçeli’nin yapabileceği tek şey, MHP’ye iyilik yapmak istiyorsa, MHP genel başkanlığından ayrılmak ve partiyi demokratik bir genel kongreye götürmektir.

TARİH ONU AFFETMEYECEK

Oysa Bahçeli korumakla ilgili yemin etmiş olduğu anayasayı korumak yerine, bu anayasayı sürekli ihlal eden kişiye anayasayı uyduracak ve bir otoriter tek parti rejimi ve tek adam rejimi kuracak bir değişikliğin önünü açmaktadır. Tarih onu affetmeyecek."