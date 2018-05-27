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Umman'da Mekunu Kasırgası felaketi: 4 ölü

Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde etkili olan Mekunu Kasırgası 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, mahsur kalan binden fazla kişi sığınma merkezlerine tahliye edildi.

AA | 27.05.2018 - 10:40..
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Sivil Savunma Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, Zufar ili sahillerinde etkili olan Mekunu Kasırgası nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Umman'da etkili olan Mekunu Kasırgası'nın doğrudan etkisini kaybettiğini ancak dolaylı etkisinin sürebileceğini duyurdu.

Umman'da Mekunu Kasırgası felaketi: 4 ölü

Umman polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da kasırganın etkili olduğu bölgelerde trafiğin açılması için yolların temizlenmeye başlandığı bilgisi verildi.

Umman'da Mekunu Kasırgası felaketi: 4 ölü

AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ, ÇATILAR UÇTU

Kasırganın Zufar'da büyük bir yıkımı geride bıraktığı, elektrik direklerinin birçoğunun yıkıldığı, ağaçların yerlerinden söküldüğü, bazı evlerin çatılarının uçtuğu belirtiliyor.

Umman'da Mekunu Kasırgası felaketi: 4 ölü

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada Zufar iline bağlı Taka kentinde de kasırga nedeniyle mahsur kalan binden fazla kişinin daha önceden belirlenen sığınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi.

Umman'da Mekunu Kasırgası felaketi: 4 ölü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü önceki gün yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanakla gelen kasırganın, Yemen'den sonra Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde de etkili olduğunu duyurmuştu.

Umman'da Mekunu Kasırgası felaketi: 4 ölü

Kasırga bir süredir Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili oluyor. Kasırganın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nın "felaket bölgesi" ilan edildiği bildirilmişti.

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