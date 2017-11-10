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Ümraniye'de 2B arazileri imara açıldı

Mecliste Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Karabekir, Elmalıkent ve İnkılap Mahallesinin bir kısmının imar planı oy birliği ile kabul edildi

10.11.2017 - 11:31
  1. Haberler
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ÜMRANİYE

Ümraniye Belediye Meclisi Kasım ayı üçüncü toplantısında, 2B arazilerinin 1/1000’lik planları, meclis üyeleri tarafından yapılan görüşmelerin sonunda oy birliği ile kabul edildi.

"ÖRNEK BİR YÖNTEM OLDU"

Ümraniye Belediye Meclis Salonu’nda yapılan görüşmede Ümraniye’de imarı olmayan ve düzgün yapılaşma imkanı bulamayan hiçbir yerin kalmayacağını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “715 hektarlık alandaki bütün evlerin bu imardan eksiksiz yararlanmasını sağlayarak, en kolay şekilde uygulamaya geçilmesi temin edildi. Bugün de meclisimizden 1/1000’lik planları geçiriyoruz. Yapılan bu planlarla, herkesin tapu aldığı bir süreci mümkün kıldık. İmar da herhangi bir gecikme olmadı. Herkes tapu alsın diye bu kadar bekledik. Hazırladığımız projeler ileride üniversitelerde gösterilebilecek örnek projeler arasında yer alacak. Mahalle ölçekli, tüm donatıları olan, mevcut yapı stokunun da hiçbir zorlukla karşılaşmadığı, kimsenin mağdur olmadığı bir proje oldu. Bizim bulduğumuz bu yöntem, Türkiye’de benzer durumda olanların uygulayabileceği örnek bir yöntem oldu. Biz de Ümraniye’de imarı olmayan, düzgün yapılaşma imkânı bulunmayan hiçbir yer bırakmayacağız.” diye konuştu.

İMARA AÇILAN YERLER

Yapılan görüşmeler sonunda oylamaya geçildi. Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Karabekir, Elmalıkent ve İnkilap Mahallesinin bir kısmının imar planı oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıya, Ümraniye Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Hüseyin Erdoğdu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve birim müdürleri de katıldı.

Ümraniye'de 2B arazileri imara açıldı

Ümraniye'de 2B arazileri imara açıldı

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