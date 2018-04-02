Ümraniye'de 2B arazilerinin tapusu teslim edildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"2B ARAZİLERİNİN TAPUSU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Konuşmasında Ümraniye'deki 2B arazilerin durumuna da değinen Erdoğan, "Bu metronun inşallah ikinci kısmını da yakında sizlerin istifadesine sunacağız. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Ümraniye, İstanbul Uluslararası Finans Merkezini de bünyesinde barındırıyor. İmar ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle Ümraniye'nin çehresini baştan sona değiştirdik. Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallelerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler. Balkanlar'dan ve Doğu Anadolu'dan çok sayıda kardeşimizin yaşadığı Ümraniye, bu bölgelerle olan irtibatını kardeş şehir ve kardeş belediye uygulamalarıyla sıkı bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde diğer ilçelerimizle birlikte Ümraniye'yi de çok daha ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.