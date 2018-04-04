Ümraniye'de 4 hırsız telefon mağazasını soydu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 02:30 sularında 4 hırsız bir telefon mağazasına girdi. Yaklaşık 1 dakika süren soygunda 10 bin TL'lik vurgun yapıldı.





CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Otomobil ile mağazanın önüne gelen 5 şahıs, mağazanın kepenginin bir bölümünü kestikren sonra levye ile iç camı kırarak içeri girdi. Yaklaşık yaklaşık 1 dakikada mağazada bulunan çok sayıda teknolojik aletleri ve kasada ki paraları aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Toplamda 10 bin liralık vurgun yapan 4 soyguncu iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



