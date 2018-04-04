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Ümraniye'de 4 hırsız telefon mağazasını soydu

Ümraniye'de bir telefon mağazasına giren 4 hırsız 10 bin TL'lik soygun yaptı.

İHA | 04.04.2018 - 04:15..
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 02:30 sularında 4 hırsız bir telefon mağazasına girdi. Yaklaşık 1 dakika süren soygunda 10 bin TL'lik vurgun yapıldı.

Ümraniye'de 4 hırsız telefon mağazasını soydu


CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Otomobil ile mağazanın önüne gelen 5 şahıs, mağazanın kepenginin bir bölümünü kestikren sonra levye ile iç camı kırarak içeri girdi. Yaklaşık yaklaşık 1 dakikada mağazada bulunan çok sayıda teknolojik aletleri ve kasada ki paraları aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Toplamda 10 bin liralık vurgun yapan 4 soyguncu iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ümraniye'de 4 hırsız telefon mağazasını soydu


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