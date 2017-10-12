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Ümraniye'de 4 Türkmen bıçaklı kavga etti

İstanbul Ümraniye'de 1'i kadın 4 Türkmen arsında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

12.10.2017 - 06:18
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Ümraniye'deki olay saat 02.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi, Leylak sokakta bulunan üç katlı binanın giriş katındaki evde meydana geldi.

Ümraniye'de 4 Türkmen bıçaklı kavga etti

ALKOL ALIRKEN TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre Türkmenistan uyruklu Gül Yağmurova, Muhammed Azizov ve akraba olduğu öğrenilen Babahan Ereşov ile İkram Ereşov evde alkol almaya başladı.  Bir süre sonra Muhammed Azizov ile İkram Ereşov arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.Tartışmaya Babahan Ereşov da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Azizov mutfaktan aldığı bıçakla İkram Ereşov ile Babahan Ereşov'a saldırdı.

SALDIRGAN EVDE YAKALANDI

İkram Ereşov aldığı darbeler nedeniyle ağır şekilde yaralanırken, Babahan Ereşov ise çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Gül Yağmurova ise dışarı çıkarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren Muhammed Azizov ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde yakalandı. Yerde kanlar içerisinde yatan İkram ve Babahan Ereşov ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayı gerçekleştiren  Muhammed Azizov  ise sogulanmak üzere Dudulu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirlği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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