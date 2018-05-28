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Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

İstanbul Ümraniye'de kontak anahtarının üzerinde bırakıldığı kamyonetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 28.05.2018 - 15:20..
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Cumartesi günü saat 11.10 sıralarında Esenşehir mahallesindeki bir işyerinin önünde meydana gelen olaya, cadde üzerindeki seramik firmasına malzeme yüklü kamyonet ile gelen şoför Mustafa Kemal Güneş seramikleri teslim etmek için işyerinin önünde durdu.

Uzun süre kalmayacağını düşünen Güneş, kamyonetinin kontak anahtarını üzerinde bırakıp, iş yeri sahibi ile konuşmaya gitti.

MALZEME YÜKLÜ KAMYONETİ ÇALDI

Bu sırada caddeden yürüyen hırsız kamyonetin camlarının açık olduğunu fark etti. Hırsız iki defa aracın etrafında dolaşarak çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. İş yerinin kapısına kadar gelip kontrol eden hırsız kimsenin olmadığın fark etti. Kamyonetin kapısını açıp araca binen hırsız hızla uzaklaştı.

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

ŞÖFÖR UZUN SÜRE KAMYONETİ ARADI

1 dakika sonra işyeri önüne park ettiği kamyoneti bulamayan şoför Mustafa Kemal Güneş ne yapacağını şaşırdı. Uzun süre işyeri sahibi ile birlikte çevrede kamyoneti aradı, fakat bulamadı. İş yerinin güvenlik kameralarını incelendikten sonra kamyonetin çalındığı anlaşıldı.

Anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı VİDEO

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

HIRSIZLIK KAMERADA

Güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsız önce kamyonet çevresinde dolaşıyor. Kimsenin olmadığın anlayınca kapıyı açıp içeri giriyor ve kamyoneti çalarak uzaklaşıyor. Görüntülerde aracın şoförü ve işyeri sahibinin aracı çevrede aradıkları görülüyor.

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

Ümraniye'de anahtarı üzerinde unutulan kamyonet çalındı

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