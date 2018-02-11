Geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Ümraniye’deki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 2 kadın hırsız, AVM’deki bir mağazaya geldi.

Burada bebek arabasında asılı olan çantayı gören hırsızlar, sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek kaşla göz arasında çaldı. Saniyeler içerisinde hırsızlığı gerçekleştiren kadınlar hızla mağazadan çıkarak uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI YAKALADI

Bebek arabasında çantasını göremeyen kadın ise telaşla etrafa koşturdu. Çantayı çalan hırsızlar daha sonra AVM’den çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızların soğukkanlı tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de çanta hırsızlığı kameralara yansıdı ViDEO

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTAYI ÇALDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazaya giren 3 kadından biri bebek arabasını arkasında bırakarak mağazadaki eşyalara bakıyor. O esnada içeriye 2 kadın giriyor ve bebek arabasına yanaşıyor. Hırsızlardan biri mağazada etrafa bakıyormuş gibi yaparak diğer hırsıza perdeleme yapıyor. O esnada diğer hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı kaşla göz arasında çalıyor.

Hırsızlar ardından hızla mağazadan çıkıyor. Çok geçmeden çantanın sahibi kadın arkasını dönerek bebek arabasına bakıyor. Çantasının yerinde olmadığını gören kadın telaşla etrafta koşuşturuyor. Hırsızlar ise AVM’nin yürüyen merdivenlerinden dışarıya çıktıktan sonra koşarak yolun karşısına geçip, kayıplara karışıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.