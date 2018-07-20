Ümraniye'de doktora saldırı

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, saat 10.30’da Doç. Dr. Aytekin Kaymakcı'nın, çocuk cerrahisi polikliniğinde hasta muayene ederken, kapıda sıra bekleyen hasta yakınlarının kendi aralarındaki sıra kavgasına müdahil olup sırası gelmemiş olan hasta yakınlarına sırayla muayeneye yaptıklarını ifade ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"BEYİN CERRAHİSİ SERVİSİNE YATIRILDI"

"Bir hasta yakınının kavgayı devam ettirmesi sonrasında kendisine hakaret ve tehditte bulunulmuş, daha sonra ani bir saldırı ile hastanın yakını tarafınca yabancı bir cisim kullanılarak darbedilmiştir. Alnında dikiş gerektirecek yara, yüzünde ve göz çevresinde cilt lezyonları ve morluklar oluşmuş, kafa travması geçirmiştir. Bilgisayarlı tomografi çekilmiş, gerekli tedavisi yapılarak beyin cerrahi servisine yatırılmış ve müşahede altına alınmıştır. Takip ve tedavisi devam etmektedir."





"HERKESİN MORALİNİ ALT ÜST ETTİ"

Sağlam, "Özverili bir şekilde, çocuklar için yılların tecrübesiyle polikliniğinde hastalara muayene hizmeti veren hocamıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırı, günde binlerce hastaya poliklinik, acil poliklinik ve ameliyat hizmeti sunan tüm personelimizin şevkini ve moralini altüst etmiştir. Ülkemizde sağlıkçılara yönelik olarak her gün yenileri eklenen insafsız ve akıl tutulması haline gelen şiddet vakalarının yeni bir örneğinin kurbanı olan değerli hocamıza yapılan bu insafsız ve hain saldırıyı tüm vicdanımızla kınıyoruz. Doç Dr. Aytekin Kaymakcı Hocamıza yapılan bu saldırı nedeni ile canımız yandı, gönlümüz kırıldı, mesleki aşkımız ve şevkimiz ciddi yara aldı. Devlet büyüklerimizin de ifade ettiği üzere sağlıkçılara yapılan saldırıların halkın sağlık hizmetine ulaşmasına yapılan terörizm saldırısı olduğunun bilinerek, engellenmesi için ivedi sosyolojik ve yasal düzenlemelerin yapılması için çağrımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sağlam, bu vahim saldırı ile ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ve yargı makamlarına durumun arz edilerek idari ve hukuki sürecin başlatıldığını, bunun yakinen takip edileceğini vurguladı.

"VAHŞİ SALDIRIYI KINIYORUM"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise "Doktor ve şiddet kavramlarını bir arada zikretmekten hicap duyarak öğretim üyemiz Doç. Dr. Aytekin Kaymakcı'ya yapılan vahşi saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erdöl, konunun yargıya intikal ettiğini ve takipçisi olacaklarını söyledi