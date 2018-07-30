Ümraniye'de duvarın çökmesine şahit olanlar korktu

Ümraniyede yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Herhangi bir can kaybı yok." dedi.

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"AYAKLARIM TİTREDİ"

Olaya birebir tanık olan başka görgü tanığı ise, "Büyük patlama sesi duyduk. Dumanlar yükselmeye başladı. Duvarın çökme sesiydi bizim duyduğumuz aslında. Çöktüğü anda ayaklarım titredi diyebilirim yani. Deprem gibi bir şeydi." diye konuştu.