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Ümraniye'de düzeneği ateşlenen bombayı çocuklar söndürdü

Ümraniye'de park halindeki bir aracın altında düzeneği ateşlenmiş bomba gören çocuklar su dökerek faciayı önledi.

DHA | 14.03.2018 - 23:49..
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Ümrani'ye akşam saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Sokakta gezen çocuklar, bir otomobilin altında ateş gördüler. Çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilerek ateşlenen düzeneğin üzerine su dökerek söndürdü.

Ümraniye'de düzeneği ateşlenen bombayı çocuklar söndürdü

BOMBA İMHA UZMANLARI DELİLİ EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Ümraniye'de, çocuklar tarafından park halindeki bir otomobilin altına yerleştirilmiş el yapımı bomba bulundu. Düzeneği ateşlenen bombayı söndüren çocuklar, büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları el yapımı bombayı delil torbasına koyarak emniyete götürdü.

Ümraniye'de düzeneği ateşlenen bombayı çocuklar söndürdü


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