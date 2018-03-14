Ümraniye'de düzeneği ateşlenen bombayı çocuklar söndürdü

Ümrani'ye akşam saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Sokakta gezen çocuklar, bir otomobilin altında ateş gördüler. Çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilerek ateşlenen düzeneğin üzerine su dökerek söndürdü.

BOMBA İMHA UZMANLARI DELİLİ EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Ümraniye'de, çocuklar tarafından park halindeki bir otomobilin altına yerleştirilmiş el yapımı bomba bulundu. Düzeneği ateşlenen bombayı söndüren çocuklar, büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları el yapımı bombayı delil torbasına koyarak emniyete götürdü.



