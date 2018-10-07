Gece yarısında Esenevler Mahallesi Harmandalı Sokak'ta bulunan bir kozmetik fabrikasının deposundan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın, Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ümraniye'de fabrika yangını VİDEO

