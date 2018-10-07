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Ümraniye'de fabrika yangını

İstanbul Ümraniye ilçesinde bir kozmetik fabrikasının deposunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

AA | 07.10.2018 - 08:27..
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Gece yarısında Esenevler Mahallesi Harmandalı Sokak'ta bulunan bir kozmetik fabrikasının deposundan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Ümraniye'de fabrika yangını

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın, Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Ümraniye'de fabrika yangını

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ümraniye'de fabrika yangını VİDEO

Ümraniye'de fabrika yangını

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