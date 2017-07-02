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Ümraniye'de halk otobüsü eve çarptı

İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı.

02.07.2017 - 08:15
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Ümraniye'de halk otobüsü eve çarptı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LC 6171 plakalı halk otobüsü, eski Üsküdar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı.

Otobüs, Adem Yavuz Mahallesi Ay Sokak'taki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Ümraniye'de halk otobüsü eve çarptı

3 ÇOCUK KORKUYLA UYANDI

Çarpmanın etkisiyle duvarının bir bölümü yıkılan odada uyuyan ve korku içinde uyanan yaşları 5 ile 9 arasında değişen Serap, Sedanur ve Aslı Dolap kardeşler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de halk otobüsü eve çarptı

"ÇOCUKLARIN KURTULMASI MUCİZE"

Ev sahibi Mehmet Dolap, kazaya ilişkin, "Sabah herkes yatarken büyük bir gürültüye uyandık ve çocukların odasına baktığımızda bu manzarayla karşılaştık. Çocukların burnunun bile kanamaması büyük mucize." dedi.

Ümraniye'de halk otobüsü eve çarptı

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