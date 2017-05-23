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İstanbul'daki kanalizasyon çalışmasında göçük

Göçük altında kalan bir işçi itfaiye ve arkadaşları tarafında kurtarılarak hastaneye götürüldü.

23.05.2017 - 14:20
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Ümraniye ilçesinin İstiklal mahallesi Şadırvan sokakta 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işçilerinin yağmur ve atık su kanalında çalıştığı sırada göçük oluştu.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ ÇIKARILDI

Olay yerine  polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine aldı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 52 yaşındaki Sait Şam'ı bulunduğu yerden çıkarmaya başardı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçi aynı sokakta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalede bulunuldu. Şam'ın beraber çalıştığı arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla Ümraniye Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'ne sevkedilen ağır yaralı işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İstanbul'daki kanalizasyon çalışmasında göçük

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