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Ümraniye'de maskeli soyguncular giyim mağazasını soydu

Ümraniye'deki müdürü olduğu giyim mağazasının soyulduğunu gören kadın şok geçirdi.

İHA | 26.01.2018 - 03:16..
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Ümraniye'de bir giyim mağazasından yaklaşık 15.000 TL’lik kıyafet çalındı. Hırsızlığın yapıldığı mağazanın müdürü boşaltılan rafları görünce şoke oldu.

Ümraniye'de maskeli soyguncular giyim mağazasını soydu


MASKELİ SOYGUNCULAR KAMYONETLE GELMİŞ

Olay, 00.00 saatlerinde Ümraniye Şerifali mahallesi Kutup sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazanın önüne gelen bir kamyonetin içinden inen 2 maskeli şahıs, levye ile kapıyı açarak içeri girdi. İçeri girmesinin ardından mağazadan 15.000 TL değerinde kıyafetleri kamyonete atarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan soyguncuları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Öte yandan soyulan mağazanın müdürü olay yerine gelince şok geçirdi.

Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Ümraniye'de maskeli soyguncular giyim mağazasını soydu VİDEO


Ümraniye'de maskeli soyguncular giyim mağazasını soydu


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